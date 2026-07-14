Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Quartalszahlen im Blick
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Airbus SE lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Airbus SE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,82 EUR je Aktie gegenüber 0,930 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,16 Prozent auf 19,95 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,07 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,25 EUR, während im vorherigen Jahr noch 6,61 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 80,50 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 73,42 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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