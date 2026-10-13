Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysten im Fokus 13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Airbus SE präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Airbus SE präsentiert Quartalsergebnisse

Demnächst gewährt Airbus SE Anlegern einen Blick in die Bücher.

Airbus SE wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,83 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 29,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,41 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 19,08 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 17,83 Milliarden EUR eingefahren.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,27 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 80,77 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 73,42 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
12:40 Airbus Buy UBS AG
08:47 Airbus Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,72 2,21% Airbus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich im Minus. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen