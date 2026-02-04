Erste Schätzungen: Airbus SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Airbus SE.

Airbus SE wird voraussichtlich am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,45 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,07 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 26,86 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,72 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,38 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,36 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 73,76 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 69,23 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

