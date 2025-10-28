Erste Schätzungen: Airgain gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Airgain wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Airgain noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 14,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,113 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 55,1 Millionen USD, gegenüber 60,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

