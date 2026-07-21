Erste Schätzungen: Airgain gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Airgain stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Airgain ein EPS von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Airgain in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 56,8 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at