Airgain Aktie
WKN DE: A2AQKX / ISIN: US00938A1043
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Airgain gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Airgain stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Airgain ein EPS von -0,120 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Airgain in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 56,8 Millionen USD, gegenüber 51,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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