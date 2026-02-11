Erste Schätzungen: Airgain legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Airgain wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Airgain im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,018 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Airgain nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 12,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,163 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 52,5 Millionen USD, gegenüber 60,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at