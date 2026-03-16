Erste Schätzungen: AIRO Group legt Quartalsergebnis vor

AIRO Group wird sich voraussichtlich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,150 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AIRO Group noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 31,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 52,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD, gegenüber -1,480 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 94,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 86,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at