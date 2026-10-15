Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Airtel Africa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Airtel Africa wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 GBP je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,95 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,16 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 7,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,79 Milliarden GBP generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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