Erste Schätzungen: Airtel Africa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Airtel Africa stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,040 USD je Aktie gegenüber 0,010 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,73 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,05 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,176 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,050 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,88 Milliarden GBP.

Redaktion finanzen.at