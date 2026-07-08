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WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Airtel Africa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Airtel Africa gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Airtel Africa für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,66 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,244 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,140 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,74 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,79 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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