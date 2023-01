Erste Schätzungen: Aisan Industry öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aisan Industry wird voraussichtlich am 02.02.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 34,25 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 17,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 61,06 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,98 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 111,10 JPY, gegenüber 108,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 240,00 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 193,75 Milliarden JPY generiert wurden.

