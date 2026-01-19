Aisin Seiki Aktie

Aisin Seiki für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863680 / ISIN: JP3102000001

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aisin Seiki gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aisin Seiki veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 75,49 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Aisin Seiki einen Gewinn von 53,03 JPY je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.251,93 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.249,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 203,85 JPY, gegenüber 137,81 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 5.021,21 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.896,10 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Aisin Seiki Co LtdShs 16,50 0,00% Aisin Seiki Co LtdShs

