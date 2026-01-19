Aisin Seiki Aktie
Erste Schätzungen: Aisin Seiki gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aisin Seiki lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,485 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 38,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aisin Seiki in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,06 Milliarden USD im Vergleich zu 8,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 32,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 32,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
