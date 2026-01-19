Aisin Seiki Aktie

ISIN: US00956Q1067

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aisin Seiki gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aisin Seiki lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,485 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 38,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aisin Seiki in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,06 Milliarden USD im Vergleich zu 8,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 32,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 32,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Aisin Seiki Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Analysen zu Aisin Seiki Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh

Aktien in diesem Artikel

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

