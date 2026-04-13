Aisin Seiki Aktie
ISIN: US00956Q1067
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aisin Seiki präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aisin Seiki wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,320 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,69 Prozent verringert. Damals waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,43 Prozent auf 8,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Aisin Seiki noch 8,49 Milliarden USD umgesetzt.
12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 32,24 Milliarden USD, gegenüber 32,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aisin Seiki Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Aisin Seiki präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Aisin Seiki zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Aisin Seiki gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Aisin Seiki verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Aisin Seiki stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Aisin Seiki Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.