Aisin Seiki Aktie

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aisin Seiki präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aisin Seiki wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,320 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,69 Prozent verringert. Damals waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,43 Prozent auf 8,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Aisin Seiki noch 8,49 Milliarden USD umgesetzt.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 32,24 Milliarden USD, gegenüber 32,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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