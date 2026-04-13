Aisin Seiki Aktie
WKN: 863680 / ISIN: JP3102000001
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aisin Seiki zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aisin Seiki öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aisin Seiki im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,56 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 74,67 JPY je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1.293,93 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.273,60 Milliarden JPY aus.
13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 196,90 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 137,81 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5.046,64 Milliarden JPY, gegenüber 4.896,10 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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