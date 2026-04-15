AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Bilanzvorlage
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AIXTRON SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AIXTRON SE wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 EUR gegenüber 0,040 EUR im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,6 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 39,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 112,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,637 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,760 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 533,5 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 556,6 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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