Erste Schätzungen: AIXTRON SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bei AIXTRON SE stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

AIXTRON SE wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,110 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 137,4 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei AIXTRON SE für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 120,7 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,730 EUR, gegenüber 0,760 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 575,2 Millionen EUR im Vergleich zu 556,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at