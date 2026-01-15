Erste Schätzungen: Ajanta Pharma präsentiert Quartalsergebnisse

Ajanta Pharma präsentiert voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 19,34 INR aus. Im letzten Jahr hatte Ajanta Pharma einen Gewinn von 18,60 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Ajanta Pharma nach den Prognosen von 10 Analysten 13,10 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,46 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,53 INR, wohingegen im Vorjahr noch 73,56 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,68 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 46,15 Milliarden INR waren.

