Erste Schätzungen: Ajinomoto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ajinomoto wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 35,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 32,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Ajinomoto 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 421,25 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ajinomoto 406,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 123,66 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 69,77 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1.572,23 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.530,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at