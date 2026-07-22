Ajinomoto Aktie

Ajinomoto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A425BX / ISIN: US0097073086

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ajinomoto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ajinomoto öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,51 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,886 USD je Aktie, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 10,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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