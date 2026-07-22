Erste Schätzungen: Ajinomoto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ajinomoto wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 32,62 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ajinomoto in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 400,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 364,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 141,58 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 138,36 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.719,22 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.583,72 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at