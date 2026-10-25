Ajinomoto Aktie
WKN: 853681 / ISIN: JP3119600009
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ajinomoto stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ajinomoto lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 25,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ajinomoto 19,56 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ajinomoto in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 412,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 374,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 145,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 138,36 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.742,84 Milliarden JPY, gegenüber 1.583,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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