Erste Schätzungen: Ajinomoto vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ajinomoto veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,231 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,92 Prozent auf 2,69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,787 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 10,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,04 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at