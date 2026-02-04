Akamai Aktie

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Akamai legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Akamai veröffentlicht voraussichtlich am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,76 USD je Aktie gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,08 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,04 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,27 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,19 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,99 Milliarden USD waren.

