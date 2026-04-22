Erste Schätzungen: Akamai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Akamai stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,66 Prozent auf 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Akamai noch 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,07 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,21 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at