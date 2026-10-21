Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Akamai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Akamai lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,67 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,16 Prozent erhöht. Damals waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD – ein Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Akamai 1,05 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,07 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,49 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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