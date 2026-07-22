Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Akamai zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Akamai wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,58 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 122,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,69 USD je Aktie, gegenüber 3,07 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 4,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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