Akastor ASA Aktie
WKN: A0B97B / ISIN: NO0010215684
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Akastor ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Akastor ASA präsentiert voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Akastor ASA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,035 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Akastor ASA mit einem Umsatz von insgesamt 49,3 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 37,62 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,919 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -0,540 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 280,7 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 158,0 Millionen NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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