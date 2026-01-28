Akastor ASA Aktie

Akastor ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B97B / ISIN: NO0010215684

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Akastor ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Akastor ASA stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,258 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,91 Prozent verringert. Damals waren 0,460 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 21,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 109,6 Millionen NOK gegenüber 90,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,331 NOK je Aktie, gegenüber 6,08 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 392,3 Millionen NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 124,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

