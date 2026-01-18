Akbank T Aktie

Akbank T für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9US / ISIN: US0097195012

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Akbank TAS (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,154 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 71,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,21 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,533 USD, gegenüber 0,500 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4,97 Milliarden USD im Vergleich zu 18,52 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Akbank T.A.S. (spons. ADRs) 2,68 3,08% Akbank T.A.S. (spons. ADRs)

