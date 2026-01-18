Akbank T Aktie
WKN: A0D9US / ISIN: US0097195012
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Akbank TAS (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,154 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 71,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,21 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,533 USD, gegenüber 0,500 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4,97 Milliarden USD im Vergleich zu 18,52 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akbank T.A.S. (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Akbank TAS (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Akbank TAS (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Akbank T.A.S. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Akbank T.A.S. (spons. ADRs)
|2,68
|3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.