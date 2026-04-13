Akbank T Aktie

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WKN: A0D9US / ISIN: US0097195012

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akbank TAS (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,154 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 70,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,909 USD, gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 7,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,27 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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