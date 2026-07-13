Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Akbank TAS (spons ADRs) wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Akbank TAS (spons ADRs) 0,110 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,52 Milliarden USD aus – eine Minderung von 70,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Akbank TAS (spons ADRs) einen Umsatz von 5,11 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,765 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,560 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,64 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 20,27 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at