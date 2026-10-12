Erste Schätzungen: Akbank TAS (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Akbank TAS (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,171 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,67 Milliarden USD – ein Minus von 67,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Akbank TAS (spons ADRs) 5,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,633 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 6,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at