Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aker BioMarine AS Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aker BioMarine AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,860 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 59,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 573,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,023 USD, gegenüber 22,26 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 222,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at