Aker BioMarine AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P701 / ISIN: NO0010886625
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Aker BioMarine AS Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aker BioMarine AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,860 NOK je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 59,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 573,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,023 USD, gegenüber 22,26 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 222,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aker BioMarine AS Registered Shs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Aker BioMarine AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aker BioMarine AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aker BioMarine AS Registered Shs
|8,44
|1,20%