Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aker BioMarine AS Registered lädt voraussichtlich am 12.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,102 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 97,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 89,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 949,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,032 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,090 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 382,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at