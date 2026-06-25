Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Aker BioMarine AS Registered wird voraussichtlich am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aker BioMarine AS Registered noch -1,730 NOK je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 58,8 Millionen USD für Aker BioMarine AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 569,8 Millionen NOK erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,161 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,700 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 243,8 Millionen USD, gegenüber 2,26 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at