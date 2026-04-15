Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aker BioMarine AS Registered präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aker BioMarine AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,390 NOK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 60,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 562,4 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,277 USD je Aktie, gegenüber -2,700 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 246,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2,26 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at