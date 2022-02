Erste Schätzungen: Aker BioMarine AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aker BioMarine AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,147 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 76,3 Millionen USD gegenüber 75,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber 0,041 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 266,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 288,8 Millionen USD generiert worden waren.

