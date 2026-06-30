Aker BP ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A0LHC1 / ISIN: NO0010345853

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aker BP ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aker BP ASA Registered wird voraussichtlich am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,01 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -5,250 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,72 Milliarden USD betragen, verglichen mit 26,10 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,18 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 12,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 111,10 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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