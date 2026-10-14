Aker BP ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A0LHC1 / ISIN: NO0010345853
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aker BP ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aker BP ASA Registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,840 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,54 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,32 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 25,53 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 2,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 13,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 111,10 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aker BP ASA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aker BP ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Aker BP ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Aker BP ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Det Norske Oljeselskap ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Det Norske Oljeselskap ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Aker BP ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aker BP ASA Registered Shs
|34,63
|3,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.