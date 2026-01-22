Aker Solutions ASA Aktie
WKN DE: A12A18 / ISIN: NO0010716582
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Aker Solutions ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aker Solutions ASA stellt voraussichtlich am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,79 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,41 NOK erwirtschaftet wurden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent auf 15,80 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,33 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,92 NOK aus, während im Fiskalvorjahr 5,51 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 62,05 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 52,20 Milliarden NOK.
Analysen zu Aker Solutions ASA
Aktien in diesem Artikel
|Aker Solutions ASA
|2,95
|3,59%
