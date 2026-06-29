Erste Schätzungen: Aker Solutions ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aker Solutions ASA wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,39 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 113,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,650 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Aker Solutions ASA 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,50 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aker Solutions ASA 14,97 Milliarden NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,56 NOK, während im vorherigen Jahr noch 5,28 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,74 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 62,20 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at