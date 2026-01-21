Erste Schätzungen: Aktia Bank A legt Quartalsergebnis vor

Aktia Bank A wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,259 EUR je Aktie gegenüber 0,000 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Aktia Bank A mit einem Umsatz von insgesamt 73,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,88 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,04 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 293,7 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 903,4 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at