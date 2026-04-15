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WKN DE: A1W1T4 / ISIN: FI4000058870

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aktia Bank A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aktia Bank A präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aktia Bank A 0,300 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 72,0 Millionen EUR – ein Minus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aktia Bank A 77,4 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,140 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 294,9 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 817,3 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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