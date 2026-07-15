Erste Schätzungen: Aktia Bank A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktia Bank A wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,372 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 48,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,250 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 74,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,140 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 287,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 817,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at