AKVA Group ASA Aktie
WKN DE: A0LEQU / ISIN: NO0003097503
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AKVA Group ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AKVA Group ASA lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,52 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,74 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 1,15 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,65 NOK im Vergleich zu 5,07 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,61 Milliarden NOK, gegenüber 4,38 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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