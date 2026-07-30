Erste Schätzungen: AKVA Group ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AKVA Group ASA wird voraussichtlich am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,07 NOK gegenüber 1,32 NOK im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,17 Milliarden NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,19 Milliarden NOK aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,82 NOK, gegenüber 5,07 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,61 Milliarden NOK im Vergleich zu 4,38 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at