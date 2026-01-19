Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Akzo Nobel veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,805 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 570,83 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Akzo Nobel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,46 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,62 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie, gegenüber 3,17 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 10,25 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,71 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at