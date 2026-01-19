Erste Schätzungen: Akzo Nobel NV (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Akzo Nobel NV (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,313 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 682,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,86 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Akzo Nobel NV (spons ADRs) einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD eingefahren.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 11,95 Milliarden USD, gegenüber 11,59 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at