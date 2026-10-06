Akzo Nobel NV Aktie

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WKN DE: A2PDLD / ISIN: US0101995035

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Akzo Nobel NV (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Akzo Nobel NV (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,446 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,53 Prozent auf 2,96 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 11,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,46 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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